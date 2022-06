Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Geht die Stadt Lingen verschwenderisch mit Geld um? 13.01.2006, 23:00 Uhr

Geht die Stadt Lingen verschwenderisch mit ihrem Geld um? Der Grund für diese Frage ist ein Brief des BdSt (Bund der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen e.V.) an die Stadt. Darin wird die Verwaltung um eine Stellungnahme in Sachen Neubau einer Fuß- und Radwegeunterführung als Teilprojekt der 13,96 Millionen Euro teuren Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes gebeten.