Die anonymen Macher hatten auf der Seite Artikel über Weidmann veröffentlicht. Offenbar waren einige Politiker auf die Fälschung hereingefallen, so hinterließ die FDP-Politikerin Birgit Reinemund einen Kommentar an der Pinnwand, in dem sie Weidmanns kritische Haltung gegenüber dem Anleihekauf-Programm der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützte.