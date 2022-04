Die Dokumentationen der ARD am Montagabend sind ins Gerede gekommen - Schuld hat die ARD selbst. Denn der im Juni in den Ruhestand gehende Chefredakteur Hartmann von der Tann wurde Ende Februar vom Gefühl übermannt, "als alter Mann" habe er nichts mehr zu verlieren. Prompt kritisierte der 62-Jährige die ARD-Dokus im Allgemeinen und diejenigen am Montag im Besonderen.

"Dem Programm würde es deutlich mehr nützen, wenn - manchmal teure - Qualität vor Quantität ginge", schrieb er Chefredakteuren und Kulturchefs der ARD und plädierte für "deutlich weniger Serien" bei den Montags-Dokus. Der Brief ging nicht als stille Post rum, sondern war in der "Süddeutschen Zeitung" nachzulesen. Da beeilten sich Programmchef Günter Struve und NDR-Fernsehdirektor Volker Herres mit öffentlichem Applaus, nur WDR-Chefredakteur Jörg Schönenborn mahnte, "dass diese Debatte intern bleiben sollte". Was sie mittlerweile wohl auch wieder ist.

Wie auch immer - heute Abend startet so eine Serie, die von der Tann gemeint haben dürfte: "Die großen Kriminalfälle" gehen bereits in die fünfte Staffel, und nicht nur der ARD-Chefredakteur, sondern auch manch ein Zuschauer mag sich tatsächlich fragen, ob hier nicht auf Masse statt Klasse gesetzt wird. Doch der Film von Christian Frey flimmert wie ein flammendes Plädoyer für solche Doku-Serien über den Bildschirm - gut recherchiert und spannend inszeniert.

Erzählt wird eine Geschichte, die vor sechs Jahren Deutschland im Entsetzen vereinte: Ausbrecherkönig Frank Schmökel, der schon zu DDR-Zeiten seine sexuellen Vorlieben von Tieren und deren Kadavern auf kleine Mädchen ausgeweitet hatte und dabei regelmäßig beklemmende Belege seiner praktischen Intelligenz lieferte, war wieder unterwegs. Der inhaftierte Sexualstraftäter nutzte einen Besuch bei seiner Mutter in Strausberg zur Flucht, tötete skrupellos einen behinderten Frührentner - um an dessen Auto zu kommen. Die Folge war die größte Verfolgungsjagd in der Geschichte der Bundesrepublik, die nach 13 Tagen bei Bautzen von einer Polizeikugel beendet wurde.

Den Schwerverbrecher hinter Gittern zu besuchen wurde dem ARD-Team verweigert. Und so webt Christian Frey Ausschnitte eines längeren Telefonats mit Schmökel als roten Faden durch seinen Film - nicht ohne mehrfach auf die verführerisch gefährliche Freundlichkeit des Mörders hinzuweisen.

"Schmökel - Der Mörder am Gartenzaun" zeigt, dass Klasse auch in der Masse möglich ist. Wären alle ARD-Doku-Reihen von dieser Qualität, hätte der Chefredakteur nicht so auf den Putz hauen müssen.