Die Bahn kündigte an, die Folgen des massivsten Streiks in ihrer Unternehmensgeschichte abmildern zu wollen. Eingesetzt werden sollen mehr als 1000 zusätzliche Servicekräfte und fast 500 Ersatzbusse. Die Bundesregierung wies die Gewerkschaft auf ihre „hohe Verantwortung“ hin und stärkte Bahnchef Hartmut Mehdorn in dem Tarifstreit demonstrativ den Rücken. Wirtschaftsverbände warnten vor Schäden über die Bahn hinaus.

Die auf 62 Stunden bis Samstagfrüh um 2.00 Uhr angelegte erneute Streikwelle hatte am Mittwochmittag im Güterverkehr begonnen. „Es läuft alles planmäßig“, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Bis zum Nachmittag sei „eine ganze Reihe von Zügen“ zum Stehen gekommen, sagte Bahn-Frachtvorstand Norbert Bensel. Es wurde damit gerechnet, dass es über Nacht in Ostdeutschland erneut zu einer fast vollständigen Blockade kommen würde. Im Güterverkehr hatte die GDL schon in vergangene Woche für 42 Stunden gestreikt. Um Rückstaus zu vermeiden, verhängte die Bahn einen Annahmestopp für Transporte in die neuen Länder. Produktionsausfälle bei Kunden wurden nicht ausgeschlossen. Die wichtigsten Züge sollten aber rollen.

Bei Personenzügen rechnete die Bahn mit unterschiedlich starken Störungen je nach Region. Bundesweit sollen nach dem Notfahrplan bis zu 50 Prozent der Nahverkehrszüge rollen, wie Vorstandsmitglied Karl- Friedrich Rausch sagte. Dabei werde die Lage für Fahrgäste im Westen generell besser sein als im Osten. In Bayern soll zum Beispiel die Hälfte des Nahverkehrsangebots aufrechterhalten werden, in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dagegen nur zehn Prozent der Leistungen. Im Fernverkehr sollen zwei Drittel der Züge trotz Streiks fahren, vor allem ICE. Etliche Intercity-Züge fallen dagegen aus.

In der Sache gab es zwischen den beiden Tarifparteien keine Annäherung. Der Bahn-Vorstand forderte die GDL abermals auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und über vorliegende Angebote zu reden. Die GDL will einen eigenständigen Tarifvertrag für das Fahrpersonal und bis zu 31 Prozent mehr Geld. Die Bahn lehnt das ab. Die größeren Gewerkschaften Transnet und GDBA forderten die GDL erneut zur Kooperation auf. Die GDL vertritt nach eigenen Angaben rund drei Viertel der insgesamt 20 000 Lokführer.

Die Bundesregierung wies darauf hin, dass der Ausstand weit gefährlichere Folgen haben könne als sich derzeit abzeichne. Der stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg appellierte an Bahn und GDL, „die Eskalation nicht weiter zu treiben, sondern Vernunft walten zu lassen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und in dieser Situation nach einer Lösung in Verhandlungen zu suchen“. Die Regierung stärkte Bahnchef Hartmut Mehdorn nochmals den Rücken. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) habe in der vergangenen Woche deutlich gemacht, dass Mehdorn das Vertrauen der Regierung genieße. „Daran hat sich nichts geändert, und daran wird sich nichts ändern“, sagte Steg. Es wird erwartet, dass der Tarifstreit auch in einer Sondersitzung des Bahn-Aufsichtsrats an diesem Donnerstag zur Sprache kommt.

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft forderten die GDL zu Verhandlungen auf. „Ein Streik einer kleinen Berufsgruppe von dieser Dauer ist verantwortungslos“, kritisierte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt warnte vor einer „Gefahr für Wachstum und Beschäftigung“. Ausfälle auf der Schiene könnten nur begrenzt mit Lkw-Transporten ausgeglichen werden, hieß es beim Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung. Das Straßentransportgewerbe sei derzeit voll ausgelastet.