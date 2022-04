Genauso selbstverständlich ist die Verantwortung für das Pferd. Denn Gaucho erkrankte vor vier Jahren am Auge. Eine medikamentöse Behandlung schlug nicht an, eine Lasertherapie auch nicht. Gaucho hatte Schmerzen, das wussten alle. Es gab nur zwei Möglichkeiten: entweder einschläfern oder das Auge entfernen. Der Verein entschied sich für die zweite Möglichkeit, und seitdem lebt Gaucho munter und fidel mit einem Auge. Er macht aber nicht den Eindruck, mit einem Handicap zu leben, ganz im Gegenteil. Selbstsicher und unerschrocken ist er der Alte geblieben, und wenn die Pferde nicht auf die Weiden können, weil die unter Wasser stehen oder zu hart gefroren sind, zeigt er in der Halle gern, dass er immer noch sehr schnell ist. Damit beweist er allen, dass die Entscheidung, ihn am Leben zu lassen, richtig war. Nach einer solchen Spielstunde, zurück in der geräumigen, sauberen Box, streckt er oft den Kopf in die Stallgasse, um sich streicheln zu lassen.