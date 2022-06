Seit April bietet Café-Inhaberin Sabine Pohl auf 80 Plätzen gepflegte Gastlichkeit an. Wer mag, kann bei schönem Wetter einen späten Cafébesuch im Freien ausklingen lassen, denn die "Alte Tankstelle" schließt um 18.30 Uhr. "Beliebt sind auch unsere Logenplätze, wie ich die beiden kleinen Terrassen nenne. Dort können Gäste die letzten Sonnenstrahlen genießen", sagt Sabine Pohl. Während sich der Nachwuchs auf dem Kinderspielplatz tummelt, pflegen die Erwachsenen Kommunikation und Geselligkeit.

Gegen den kleinen Hunger gibt es im Biergarten wechselnde Brotsorten mit Dips und hausgemachte knackige Salatvariationen. "Sporadisch bauen wir den Grill auf und verwöhnen unsere Gäste mit Würstchen, Fleisch, Salaten und sonstigen Kleinigkeiten", so die Inhaberin.

Verschiedentlich wurde sie nach dem massiven stilvollen Mobiliar gefragt, das auch in Privatgärten schick aussehen würde. "Es ist schwierig dranzukommen, denn es stammt aus dem Fachhandel", erklärt sie. Auch das Konzept geht wie das des Cafés offenbar auf, denn es gibt Gäste, die bevorzugt "ihre" Stammtische besetzen. Der Zapfhahn für gekühlte Gerstengetränke steht in der Remise, wo auch historische Zweiräder ausgestellt sind. "Besonders gut kommt das Weizenbier vom Fass an, das wir für den kleinen Durst auch in kleinen Gläsern kredenzen", berichtet Sabine Pohl über den Kundengeschmack.

Sie setzt neben einer Rückkehr des Hochsommers auch bereits auf einen schönen Septemberausklang und einen warmen Oktoberanfang. "Wir richten dann ein kleines Oktoberfest aus mit Weißwurst und Haxen", kündigt sie die Biergartenaktion an. Weitere sollen folgen.

Das Thema "Rauchverbot" trifft den Biergarten auch im nächsten Jahr nicht. Da die Kneipendecke hier extrem hoch angebracht ist, ist für einen auch juristisch einwandfreien Rauchabzug gesorgt.