Vor etwa 20 Jahren ist Piwowar „mit meinen Kindern und ein paar Kisten voller Pflanzen“ in dem Neoklassizistischen Gebäude eingezogen. Stauden wurden gesetzt, vermehrt, getauscht, experimentiert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Garten zu einem Gesamtkunstwerk, in der Farben und Formen harmonische Einheiten bilden. Zartrosa Rosen, Fingerhut in allen Schattierungen von Weiß bis zum kräftigen Pink, das dunkle Blau des Lavendels und die etwa mattere Salbeiblüte - die Hobbygärtnerin hat viel experimentiert, bis sich alles zu ihrer Zufriedenheit darstellte. Vor etwa zehn Jahren schloss sie sich dem Gartenkunst-Kreis in Gehrde an, dessen Mitglieder sich gern Anregungen bei Reisen in die benachbarten Niederlande, nach Belgien oder Großbritannien holen.

Die Anlagen an Schloss Neu Barenaue sind allerdings allein ihr Reich. „Die Gartenliebe habe ich wohl von meinem Vater geerbt“, sinniert Henny Piwowar am Gartentisch vor der „Dornröschenrose“ an der Schlossmauer. Zu Hause gab es einen großen Nutzgarten, Erbsen, Möhren, Kohl und Salat wurden dort geerntet. Und auch für einen schönen bunten Strauß blühte dort immer genug. „Ich lebe hier in stillem Einklang mit Flora und Fauna“, meint Henny Piwowar und schmunzelt gleichzeitig über ihre romantische Formulierung. Der Einklang geht aber nicht so weit, dass Wühlmäuse, Maulwürfe, Schnecken und anderes Ungetier sich in ihren Beeten ungestraft tummeln könnten. Allerdings gilt hier immer eine Maxime: Gespritzt wird nicht. Die Pflanzen entwickeln unter guter Pflege so viel Kraft, dass beispielsweise die Rosen mit einem Pilz auch selbst fertig werden. Die Auswahl der Gewächse, viele Stauden sind darunter, trägt im Übrigen dazu bei, dass die Arbeit im Garten Entspannung bleibt und nicht zur Belastung wird – „grüner Feierabend“ eben.

Das alles zeigt Henny Piwowar am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Rahmen des GartenTraumSonntags allen Gartenliebhabern, die bei Kaffee und Kuchen verweilen und darüber hinaus die Werke von Donata Dengler aus Engter und Philipp Meyer aus Bersenbrück betrachten möchten.