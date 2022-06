Am besten sei es, wenn Gartengeräte aus gehärtetem Metall bestehen, erklärt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Bonn. So seien sie der ständigen Belastung gewachsen. Edelstahl sei zwar teurer, habe aber den Vorteil, dass die Geräte nicht rosten, die Erde nicht daran kleben bleibt, und sie außerdem besser gesäubert werden können.

Gerät und Tülle, die Verbindung mit dem Stiel, sollten aus einem Stück bestehen oder so miteinander verbunden sein, dass sie auch bei großer Beanspruchung nicht brechen können. Die Stiele sollten aus Holz, Aluminium oder Metall bestehen. Auch die Stiellänge müsse stimmen, damit Hobbygärtner aufrecht harken und hacken können. Bei Spaten und Grabegabel sind es 70 bis 75 Zentimeter, bei Harken und Hacken 150 Zentimeter.