Die Farnkaseralm ist Station einer von vier Genussrouten, die sich durch das Kitzbüheler Hochtal schlängeln und Wandergebiet sind. Während man sein Almfrühstück im Angesicht des 1981 Meter hohen Breitegg-Gern genießt, setzt Sennerin Kristel sich dazu. Während sie redet, zuhört und serviert, verabschiedet sich Robin schon. Er muss zur Hochalm, die auf 2.000 Metern liegt und auf der das Jungvieh weidet. Normalerweise hat er seine Lieben schnell gezählt und sichergestellt, dass keine Kuh abgestürzt oder krankgeworden ist.

„ Frisch gestärkt geht’s weiter zur Schönangeralm, dem Reich des Käsekönigs. Er heißt Johann Schönauer und kümmert sich um 260 Kühe, die täglich 2.000 Liter Milch geben, die er in köstlichen Camembert, Kräuterkäse, Bergkäse und Tilsiter verwandelt. Die 25 Bauern, die ihm ihr Vieh anvertraut haben, sind stolz auf ihre Wahl: Denn mit Johann haben sie nicht nur einen Vollblutsenner engagiert, sondern zugleich einen echten Profi, der bei den Käse-Olympiaden in Galtür schon so manche Goldmedaille geholt hat. In der Schaukäserei bepinselt Johann mit Hingabe den Käse und beantwortet nebenbei höflich Fragen.

Ebenso auskunftsfreudig ist Christine Thaler, die Kräuterhexe der Wildschönau. Ihr Holzalmhof liegt in 1.100 Metern Höhe und ist Ziel einer eigenen Genussroute, die neben landschaftlichen Reizen auch tiefe Einblicke ermöglicht. Immer dienstags, wenn die geführten Wandergruppen eintreffen, ist Apotheker Paul Vergörer zugegenunderklärt, welches Kraut gegen welches Leiden hilft. Christine Thaler selbst hält etliche Tipps bereit –undofferiert in ihrem Bauernladl eine große Auswahl an Tinkturen und Cremes.

Wer dagegen zu den wahren Wildschönauer Wurzeln vordringen möchte, kommt am Krautinger nicht vorbei. Kaiserin Maria Theresia war es einst, diedenarmenWildschönauer Bauern das Recht verlieh, aus der weißen Stoppelrübe Hochprozentiges herzustellen. Heute sind es noch 16 Bauern, die das Brennrecht ausüben. Einer dieser Bauern ist Josef Thaler vom Steinerhof, der pro Jahr etwa 40 Tonnen Rüben erntet. Und sie zu einer „milden Touristenausgabe“ des Krautingers vergären lässt. Wer kosten möchte, kann an der Genusstour am Donnerstag teilnehmen, die zunächst über den Franziskuswegführt, andemneun Skulpturen dem Sonnengesang des Heiligen als Lob an die Schöpfung huldigen. Josef Thaler weiht die Gäste in die Geheimnisse seines Krautingers ein – und serviert anschließend Krautingersuppe: „Damit die Leute merken, dass die Rübe nicht nur als Schnaps schmeckt“, so der gelernte Koch.Apropos Essen: Die besten Schmalznudeln, eine Wildschönauer Spezialität aus Hefeteig, gibt’s unbestritten bei Annaauf der Achentalalm, die Genusswanderer jeweils mittwochs ansteuern. Die Schmalznudeln können etwa eine Stunde später auf dem in 1.200 Meter Höhe gelegenen Zwecklhof endgültig verdaut werden. Denn hier offeriert Siegfried Kistl seine prämierten Edelbrände – vor atemberaubender Kulisse in seiner Schaubrennerei, die in einem Wirtschaftsgebäude aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Genuss hin oder her – für Robin von der Farnkaseralm ist die Sennerei ein hartes Brot. Dennoch: Nachdem er denWinter als Snowboardlehrer verbracht hat, freut er sich schon wieder drauf. „Ich habe keinen Chef, dafür Natur pur“, sagt der 32-Jährige.

Hinweis: Bei den Genussrouten der Wildschönau handelt es sich um einfache Touren (geht auch mit Kindern), für die inklusive Zwischenstopps drei bis fünf Stunden einkalkuliert werden müssen. Für Gäste mit Wildschönauer Wanderpass oder Wildschönau- Card sind die geführten Wanderungen kostenlos, lediglich für die Jausen und Verköstigungen wird ein Unkostenbeitrag erhoben.