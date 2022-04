Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Galgenhumor: Ruinenparty gefeiert 15.11.2007, 23:00 Uhr

Wer in einer Siedlung im heimischen Altkreis Wittlage wohnt und aus dem Fenster schaut, blickt in der Regel auf gepflegte Häuser und Vorgärten. Anlieger der Straße "Auf dem Schafkamp" in Hunteburg haben allerdings etwas anderes im Blick. Und das seit mittlerweile zehn Jahren. Für Freude sorgt das nicht.