Hing Gabriel mithin bei der Verkündung des ersten expobedingten Staus einem Wunschtraum nach, so hatte er allerdings mit einer Feststellung Recht: Auf dem Ausstellungsgelände drängten sich an diesem Vormittag so viele Besucher wie noch an keinem der bisherigen Expo-Tage. Einige Tausend harrten an der Plaza-Bühne geduldig aus, um die populären Regenten aus Schweden zusammen mit Bundesverkehrsminister Reinhard Klimmt, Expo-Generalsekretärin Birgit Breuel und Ministerpräsident Gabriel willkommen zu heißen.

Als König Carl Gustaf und Königin Silvia - sie in blaugrünem Kostüm, er in gedecktem Anzug - aus dem Bus kletterten, brandete Jubel auf. ,,Das ist eine Referenz an Schweden, und es ist zugleich so etwas wie die Wahl einer Königin für Deutschland", wertete Gabriel den begeisterten Empfang, der noch eine Spur herzlicher ausfiel als eine Woche zuvor bei der niederländischen Königin Beatrix.

Winkend und mit einem gewinnenden Lächeln schritt Silvia durch das Spalier. ,,What's your first impression?", fragte ein ausländischer Fernsehreporter nach dem ersten Eindruck. Die Königin antwortete auf ihre Art: Mit einem entwaffnenden Lächeln schaute sie in die Kamera, dann setzte sie ihren Weg fort.

Bei der offiziellen Begrüßung würdigten Gabriel und Generalsekretärin Breuel das Königreich Schweden und den Pavillon des Landes. ,,Er gleicht einem Schmuckkästchen, und wir sind froh, dass er nach der Expo als Schaufenster der schwedischen Wirtschaft in Hannover erhalten bleibt", betonte der Regierungschef. Breuel rühmte das Engagement der Schweden und ihres Königs für Umweltbelange, das sich auch in einem eigenen Holzgesetz niederschlage: Für jeden gefällten Baum müsse demnach ein neuer gepflanzt werden.

Solches Lob hörten die gekrönten Häupter gern, weniger dagegen einen musikalischen Beitrag zum schwedischen Nationentag: Die Darbietungen der Abba-Nachahmungsband Arrival verfolgten der König und die Königin sichtlich reserviert. Dafür dürfte das ,,nordisch" ausgerichtete Essen wohl eher nach ihrem Geschmack gewesen sein: Es gab u. a. Spargelsalat mit Holstener Katenschinken und gebratenes Baichsaiblingsfilet.