Das war schon in meiner Jugendzeit. Meine Familie wurde ausgebombt in Osnabrück und dann in der Nähe der Heil- und Pflegeanstalt am Gertrudenberg untergebracht. Von dort wurde ich eingeladen zu einem Fußballspiel mit Behinderten. Das war eine heilsame Begegnung. In Bersenbrück hat mich später Josef von der Haar angesprochen, der langjährige Vorsitzende der Heilpädagogischen Hilfe. Das hat in mir etwas bewegt. Ich war ja auch Religionslehrer und habe nach einer Möglichkeit gesucht, über die Theorie hinaus die Tugend der Nächstenliebe zu praktizieren. Und genau das habe ich mit Lust bis zur letzten Minute gemacht. Es war ein prächtiges Arbeiten und ein gutes Miteinander im Vorstand mit guten, dynamischen Mitarbeitern wie dem Geschäftsführer Bernt Renzenbrink und später mit Guido Uhl. Keine Sitzung ist ohne Ergebnis oder Teilergebnis abgeschlossen worden.

Wie hat sich denn die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück seit Ihrem Eintritt in den Vorstand 1996 entwickelt.

Bis Mitte der Neunzigerjahre hat sie ihre Einrichtungen großenteils in Bersenbrück konzentriert, Werkstatt, Wohnheime, therapeutische Einrichtungen. Dann setzte eine Dezentralisierung ein über das gesamte Altkreisgebiet. Es gab auch immer mehr Kooperationen etwa mit Schulen und Sportvereinen. Diesen Prozess der Dezentralisierung fortzusetzen, das halte ich für sehr wünschenswert.

Ausgehend von einer Initiative der UNESCO, soll in der Behindertenhilfe künftig statt der Integration das Prinzip der Inklusion greifen. Was ist darunter zu verstehen?

Das Prinzip der Inklusion besagt: Niemand darf wegen seiner Eigenschaften ausgeschlossen werden. Das steht gegenwärtig im Mittelpunkt aller Betrachtungen und hat einen Denk- und Bildungsprozess ausgelöst. Dieser Prozess schafft eine Plattform, ein Bewusstsein, das Behinderte und Gesunde in gleicher Form annimmt. Behinderte Menschen werden gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft. Es entsteht ein völlig unverkrampfter Umgang mit ihnen. Über die Schulen und über den Sport, ich bin ja auch im Sport zu Hause, lässt sich dieser Prozess in bester Weise realisieren.