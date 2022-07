Angebracht werden sollen zunächst zwei GSM-Sender. Für die spätere Ergänzung um einen UMTS-Sender ist lediglich eine Standortbescheinigung ohne Beteiligung der Bürger erforderlich. Trotz Unterschriftensammlung und Einwänden betroffener Bürger sei der Standort in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung im Oktober 2008 genehmigt worden, erläuterte Rolf Marzian in einer Versammlung von Bürgerinitiativen aus dem Landkreis. Das Angebot der Niewedder Bürgerinitiative, Standortalternativen zu finden wie die Anbringung der Antennen an bestehenden, rund 70 Meter hohen Masten einer nur 1300 Meter entfernten Überlandleitung, sei von O2 ausgeschlagen worden. Als „offensichtlich schlecht informiert und an einem Interessenausgleich wenig interessiert“ bezeichnete Marzian die Haltung der Ostercappelner Verwaltungsspitze und des Kommunalparlaments.