In Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum Berlin - Deutsche Kinemathek und den gestern gestarteten 52sten Internationalen Filmfestspielen Berlin zeigt der Drei-Länder-Sender die umfangreichste Reihe mit Höhepunkten des europäischen Films der 60er, wie sie bisher im deutschen Fernsehen zu sehen war. Aufgeteilt in zehn Themenblöcke von ,,Nicht versöhnt" (Februar) bis ,,Rebellion" (November) spiegelt die Reihe die Aufbruchstimmung der neuen Generation jener Zeit wider, die sich erfolgreich dem bürgerlichen Mief und dem politischen Establishment entgegensetzte.

Nicht nur in Westeuropa, auch hinter dem ,,Eisernen Vorhang" zur Zeit des gefährlich heißen Kalten Krieges übten Filmemacher - freilich mit viel subtileren Mitteln als im Westen - den Aufstand im Studio. Da ist es dann kein Wunder mehr, dass der Polanski-Klassiker über ein Dreiecks-Drama quasi als übergeordnete Einführung in diese Reihe läuft. Dieser 1961 in Polen entstandene Film ist nicht nur als versteckte Regimekritik an den scheinsozialistischen Ostblockstaaten mit ihren zutiefst verkrusteten spießbürgerlichen und autoritären Gesellschaftsformen zu sehen. Das Fanal für die Befreiung von althergebrachten Strukturen und Denkmustern zündete auch im Westen und brachte ganz nebenbei andere Regisseure dazu, nach einer anderen, neuen Filmsprache zu suchen, die Polanski in seiner Stilprobe gefunden hatte.

Die Zusammenstellung der Reihe zeichnet sich nicht nur durch ihren gesamteuropäischen Blick aus. Auch fast vergessene Perlen der Filmgeschichte werden wieder ans Tageslicht befördert. So zum Beispiel ,,Das zweite Gleis" (kommenden Dienstag), einen der ganz wenigen DEFA-Spielfilme, in denen die DDR-Geschichte entgegen der offiziellen Doktrin als Teil deutscher Geschichte begriffen wird, Mörder und Mitläufer aus der Nazizeit inklusive.

Bis November zeigt die Retrospektive über 40 Beiträge von namhaften Filmschaffenden wie Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Rainer Werner Fassbinder oder Jean Luc Godart. Darüber hinaus bietet sie aber auch die Möglichkeit, weniger bekannte Filmemacher wie Paula Delsol (,,Treibgut", 29.04.) oder Jerzy Skolimowski (,,Besondere Kennzeichen: keine", 23.09.) wieder oder neu zu entdecken.