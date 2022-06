Wie die Polizei gestern berichtete, sind bisher unbekannte Täter am vergangenen Wochenende – Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr – auf das Dach der Integrierten Gesamtschule geklettert, haben dort ein Oberlicht eingeschlagen und sind anschließend in das Gebäude geklettert, um es zu durchsuchen. Unter anderem brachen die Diebe einen Getränkeautomaten auf. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte die Polizei noch nicht abschließend feststellen.

Ebenfalls am Wochenende – in der Zeit von Freitag, 16.15 Uhr, bis Montag, 7 Uhr – waren in Schwagstorf am Ankumer Weg 12 wieder einmal Dieseldiebe unterwegs. Auf einer Baustelle für einen neuen Hühnerstall entwendeten sie aus vier selbstfahrenden Arbeitsbühnen gut 100 Liter Dieselkraftstoff, wie die Polizei mitteilte.

Bereits in der Zeit vom 23. bis zum 25. September stahlen unbekannte Täter von der Sporthallen-Baustelle an der Integrierten Gesamtschule eine „Hilti-Bohrmaschine TE 76P-ATC“ mit der Seriennummer 78886. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 1000 Euro.

In allen drei Fällen suchen die Beamten Zeugen, die eventuell Angaben zu den Taten machen können, Telefon 05439/9690.