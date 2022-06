Werner Holtmann erzählt in seinem Buch zum 300-jährigen Bestehen des Biener Schützenvereins im Jahre 2001 wie anno 1954 dieses außergewöhnliche Fest vonstatten gegangen ist. Bereits morgens um acht Uhr sei der Vereinskoch mit drei Helfern ausgeschwärmt, um in zwei großen Weidenkörben bei den Bauern in der näheren Umgebung etwa 200 Pfund Grünkohl einzusammeln.

Gleichzeitig starteten die Wurstsammler (heute eine Woche vorher) um die leckere Beilage einzusammeln, die nach Alter, Inhalt, Würze und Härtegrad sehr unterschiedlich gewesen sein muss. Zudem wurde sorgfältig darauf geachtet, dass nicht einige "antiquarische Exemplare" den Geschmack des Ganzen später beeinträchtigen könnten.

In der Zwischenzeit hatte ein anderer dafür zu sorgen, dass Feuerung und Rauchabzug am großen Futterkessel in Ordnung waren und sich alle Gerätschaften in einem gereinigten Zustand befanden.

Gleichzeitig, warum auch immer streng getrennt von der Männerwirtschaft in der Küche, begannen fleißige Frauen mit dem Schälen von rund 100 Pfund Kartoffeln.

Wenn alles nacheinander in der "Einkesselwirtschaft" gekocht war, wurde alles zusammengepackt und unter ständigem Rühren mit einem großen Holzpaddel bei mäßiger Befeuerung bis 18 Uhr weitergekocht, so dass das große Essen pünktlich beginnen konnte.