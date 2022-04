Dem Traum folgte zunächst eine reale Arbeitsgruppe, die vor einem Jahr zum ersten Mal tagte. Der Arbeitsgruppe folgte die Aktion. Dieter Meeßmann, Werner Quast und Wolfgang Spree aus Quakenbrück kümmerten sich um Organisatorisches, die hauswirtschaftliche Abteilung der Tagesstätte Börstel sorgte für Essen und Getränke, die Feuerwehr Berge wies die Gäste auf den Parkplätzen ein, das DLRG Quakenbrück übernahm den Sanitätsdienst, Chorsänger und Instrumen-talisten aus allen Gemeinden setzten unter der Leitung von Eva Gronemann und Hennig Rollwage musikalische Akzente, '"'Merks wol'"' war für den mittelalterlichen Klang auf dem Stiftsgelände zuständig.

So nahm ein Tag seinen Lauf, der am Abend zudem ein Programm im Programm bot - musikalisch professionell getragen von der Band '"'exodus'"' um Wolfgang Gerdes, begleitet von Wilhelm Behling als '"'Hausmeister Paulsen'"'. Der kannte sich selbsternannterweise bestens mit kirchlichen Dingen aus - zum Beispiel mit dem Inhalt von Klingelbeuteln ('"'Als ob die Leute alle in Kupferminen arbeiten'"') oder mit Berger Beerdigungen (Indianischer Name des katholischen Pastors: '"'Der nicht die Trompete spielt'"').

Während also '"'Hausmeister Paulsen'"' zur allgemeinen Erheiterung beitrug, fieberten sieben Gäste des Festes ihrem großen Auftritt entgegen: Olaf Melzer, Ralf Mehnert, Bernd Schreinecke-von Clausewitz, Stephanie Seger, Katharina Fisse, Reinhard Kübler und Sigrid Meeßmann. Nacheinander durchschritten sie mehr als 40 Jahre Musikgeschichte - einfühlsam begleitet von '"'exodus'"', lautstark angefeuert vom Publikum und schön moderiert von Anke Markus aus Berge. Nach sieben Songs war es geschafft, alle hatten ihr '"'größtes Abenteuer'"' bestanden, wie es Wolfgang Gerdes zuvor bei der letzten Besprechung vor den Auftritten formuliert hatte. Neben vier guten vierten Plätzen vergab die fünfköpfige Jury einen dritten Rang an Stephanie Seger, einen zweiten an Sigrid Meeßmann und einen ersten an Katharina Fisse. Sie darf nun im Tonstudio von Markus Kusche in Fürstenau einen Song einspielen. Verdient ist verdient.

Als dann der Superintendent den Abendsegen gesprochen hatte, lag ein heiterer Tag hinter den Gästen. Nur das Wetter hatte Trübsal geblasen.