Als Stiftungsort wurde bewusst das älteste erhaltene öffentliche Gebäude am Ort gewählt, heißt es in einer Mitteilung. Die Christuskirche ist nämlich nicht nur die ursprüngliche Stadtkirche. Dort hängen auch 15 so genannte Stifterbilder von Aposteln und Heiligen, die im vermutlich 17. Jahrhundert im Auftrag Ibbenbürener Bürger gemalt wurden und bis heute die Namen der Stifterfamilien überliefern. Zudem soll aus Anlass der Stiftungs-Neugründung an die vor 150 Jahren gegründete Elisabeth-Stiftung erinnert werden, die das Elisabeth-Krankenhaus trägt, das heute zusammen mit dem von-Bodelschwingh-Krankenhaus von einer ökumenischen Trägergesellschaft betrieben wird.