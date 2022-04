Wer noch alte Briefmarken hat, kann diese leider nicht umtauschen. Da bleibt nur eines: Ab zur Post und eine Ein-Cent-Marke dazu kaufen. Laut Uwe Reher, Pressesprecher der Post, kein Problem: '"'Der Kunde kann sich entweder über den Automaten eine Ein-Cent-Briefmarke ziehen oder bekommt eine Digitalbriefmarke am Schalter '"', erklärt er.

Doch das wissen die Wenigsten. Teilweise scheinen sogar die Mitarbeiter der Post in Osnabrück nur unzureichend informiert zu sein. Denn sie schicken den Kunden zum Automaten, da die Marke nur dort erhältlich sei. Dem hält Uwe Reher entgegen: Sich eine Digitalmarke ausstellen zu lassen sei in jeder etwas größeren Postfiliale problemlos möglich, versichert er.

Wer noch mehrere 1,44 Euro-Marken besitzt, solle sie möglichst schnell aufbrauchen, so Reher. '"'Bis Ende Januar drückt die Post noch ein Auge zu und akzeptiert 1,44 Euro auf Großbriefen.'"' Jeder, der noch einen größeren Bestand an Marken hat, könne sich am Automaten eine entsprechende Anzahl an Ein-Cent-Marken ausdrucken lassen. Zusätzlich zu den Standard-Marken gibt es am Automaten einen Wunschwert. Nachdem man einen Cent gewählt und Bestätigung gedrückt hat, kann man eine beliebige Anzahl an Marken angeben und sie anschließend gemeinsam zahlen.

Wer Postsendungen verschicken möchte, sollte in Zukunft beachten: Der Standardbrief und die Postkarte innerhalb Deutschlands behalten ihren Preis. Kompaktbriefe bis 50 Gramm dagegen kosten nur noch 90 statt wie bisher 95 Cent. Briefe innerhalb Europas verteuern sich von 55 auf 70 Cent, Karten von 45 auf 64 Cent. Briefe weltweit steigen von 1,55 auf 1,70 Euro während die internationale Postkarte bei 100 Cent bleibt.