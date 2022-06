FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Vermischtes Für die Tiere wird der Tag zur Nacht 16.03.2006, 23:00 Uhr

Abtauchen in eine Welt, die man gemeinhin nur mit Füßen tritt. In die Unterwelt, ins Unterirdische. Den Boden fühlen und riechen, den Tieren, die sich Höhlen und Gänge gegraben haben, Auge in Auge gegenüberstehen. Am Schölerberg wird dieses in Europa einmalige Erlebnis Ende 2008 Realität.