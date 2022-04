Als sie das Tanzlokal vor mehr als zehn Jahren übernommen hatte, war die Welt noch in Ordnung, und die aus Gütersloh stammende Frau hatte ihr Auskommen. Nach und nach verschlechterte sich jedoch der Besuch, und die Einnahmen schwanden. Trotzdem: '"'Mein Personal wollte ja bezahlt werden, und ich brauche auch ein wenig zum Leben'"', erklärte die Angeklagte jetzt vor dem Amtsrichter.

Wenn abends Kasse gemacht wurde, waren oft nur ein paar Scheine darin. '"'Ich bezahlte die zwei, drei Kräfte hinter der Theke jeden Tag bar, den Diskjockey für die Musik auch.'"' Manche ihrer Mitarbeiter waren auf 400-Euro-Basis angestellt, andere waren selbstständig. '"'Was übrig blieb, nahm ich'"', sagte die Frau aus. Das sei nicht viel gewesen, zuletzt habe sie im Monat mehr oder weniger auf Sozialhilfeniveau gelebt.

Vorgeworfen wurde ihr in der Anklageschrift, die Arbeitgeberanteile für die Gehälter nicht abgeführt zu haben. Sozialversicherungsbetrug in 50 Fällen, für den sie schon einen Strafbefehl in Höhe von 250 Tagessätzen à 50 Euro erhalten hatte.

Dagegen hatte sie mit dem Ziel geklagt, eine Reduzierung der Geldstrafe zu erreichen. Das gelang zum Teil, denn der Amtsrichter wie auch der Staatsanwalt fanden mildernde Gründe. Zum einen war die 53-Jährige geständig und half damit, das Verfahren zeitlich entscheidend zu verkürzen. Zudem lag der Tatzeitraum mehr als fünf Jahre zurück, und die Frau war bisher nicht vorbestraft. Wie der Staatsanwalt heraushob, seien '"'ihre Beweggründe nicht von reiner Geldgier geprägt gewesen'"', weshalb er auf eine Minderung der Geldstrafe plädierte, der das Gericht auch folgte.

Wenn es der Angeklagten auch gelang, ihre Schuldsumme um einen nicht unbeträchtlichen Teil zu verringern, steht sie doch vor einem Scherbenhaufen. Die Kassen, an die sie die Sozialversicherungsabgaben hätte entrichten müssen, sind mit ihren Forderungen im Urteil nicht bedacht. '"'Da werden noch einmal rund 50000 Euro fällig, die sich mit Säumniszuschlägen angesammelt haben'"', schätzte der Staatsanwalt.