Die Konfirmanden hatten sich Sponsoren gesucht, die sie pro Kilometer oder mit einem Festbetrag unterstützten. In einer Stunde galt es dann, so viele Runden wie möglich auf der rund 3,1 Kilometer langen Strecke mit dem Fahrrad zu bewältigen. Markus Unterderweide, Pastor und Vorsitzender des Stiftungskuratoriums, ehrte am Sonntag Jonas Koschnick und Nils Unterderweide für ihren Einsatz. Beide legten mit jeweils 32 Kilometern die längste Strecke zurück.

Die meisten Sponsorengelder konnte am Ende Christian Staas zusammenzählen. Er erradelte den beachtlichen Betrag von 110 Euro. Unterderweide bedankte sich bei den Jugendlichen für ihren Einsatz und überreichte ihnen einen Gutschein. Zudem verlieh er den Spendern, die der Stiftung erstmals zehn Euro zukommen ließen, eine Anstecknadel.

Die Evangelische Stiftung St. Johannis in Bramsche wurde vor sechs Jahren gegründet und steht seitdem unter dem Motto „Mit Weitblick in die Zukunft“. Das Kuratorium der Stiftung fördert vielfältige Aufgaben und Wünsche in der Gemeinde. In diesem Jahr können aus den Erträgen des Stiftungskapitals die Erneuerung der Sitzpolster auf den Kirchenbänken in Angriff genommen werden. Zudem sollen für die Chöre der Kirchengemeinde, die mit ihrem Gesang bei Gottesdiensten und Konzerten Jung und Alt erfreuen, neue Noten angeschafft und neue Ideen verwirklicht werden.

Im Gottesdienst, mit dem am Sonntag der Stiftungstag begann, betonte Rainer Strubbe, Mitglied des Kuratoriums, dass es das Ziel der Evangelischen Stiftung St. Johannis sei, die Arbeit der Kirchengemeinde vor allem langfristig zu unterstützen. Die Gartenstädter Chorgemeinschaft sorgte am Stiftungstag für die musikalische Umrahmung.