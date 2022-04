Nach Darstellung von Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn hat sich in der letzten Zeit hinsichtlich der Betreuungsangebote für Familien innerhalb der Samtgemeinde viel getan. Ein gutes Betreuungsangebot sei mittlerweile ein wichtiger „weicher Standortfaktor“, den es auszubauen gelte.

Es wurde vom Rat angeregt, Anfang des nächsten Jahres Eltern, Vereine und Interessierte zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. Das Gelingen der offenen Ganztagsschule hänge wesentlich von der Unterstützung durch möglichst viele örtliche Vereine und ehrenamtlich Tätige ab. Samtgemeindebürgermeister Lühn wünschte, dass sich künftig viele Bürger auch in diesem Bereich engagieren.

In einem Neun-Punkte-Katalog wurden die Aufnahmekriterien für Krippengruppen und Kindergärten im Bereich der Samtgemeinde Lengerich geregelt. Wie Matthias Lühn betonte, wurden die Kriterien vom Kompetenzzentrum des Familienzentrums erarbeitet und mit den kirchlichen Trägern sowie mit den politischen Gremien abgestimmt.

Die im Rahmen des Konjunkturpaketes II bereitstehenden Mittel aus dem „Förderschwerpunkt Schulinfrastruktur“ in Höhe von 100608,20 Euro sollen für den Umbau der ehemaligen Schulküche in der Grundschule Bawinkel eingesetzt werden. Bawinkels Bürgermeister Adolf Böker begrüßte auch mit Blick auf die offene Ganztagsschule das Konzept und wies darauf hin, dass es bei der Grundschule Bawinkel seit vielen Jahren den Wunsch gebe, einen Mehrzweckraum in der ehemaligen Schulküche einzurichten.

Bewilligt sind inzwischen Mittel aus dem Konjunkturpaket I in Höhe von 340363 Euro für die energetische Sanierung der Haupt- und Realschule sowie für die energetische Sanierung der Turnhalle Lengerich (209301 Euro). Der Planungsauftrag wurde an das Büro Ripperda aus Langen vergeben.

Folgende Personen wurden als Mitglied beziehungsweise Ersatzmitglied in den Schulausschuss berufen: Sekundarbereich I: Wolfgang Deeters, Bawinkel, sowie Verena Eilers, Lengerich, als Stellvertreterin. Grundschulen: Hartmut ten Brink, Bawinkel, und Martina Rolfes, Lengerich, als Stellvertreterin; Schülervertreter Laura Krümpelmann, Gersten, und Susanne Teismann, Wettrup.