Und so konnte Darren Fenn nur lächeln und prompt sein Shirt lüften, als Darius Hall seinen neuen Teamkollegen bei der Begrüßung in Quakenbrück auf dessen Sommerprogramm daheim in den USA neben dem Umzug von New York nach Florida ansprach. Fünf Kilogramm ließ der neue Centerspieler der Artland Dragons in seiner Heimat, landete am Sonntag in Bremen und startete gleich durch mit den Dragons ins Trainingslager nach Den Helder. „Darren hat sofort eine positive Verbindung zu seinen Mitspielern, kommuniziert, motiviert. Es macht richtig Spaß mit ihm“, erklärte Trainer Thorsten Leibenath nach den ersten Stunden mit dem ehemaligen Bamberger Leistungsträger.

Angetan war der neue Coach auf Anhieb auch von Drew Neitzel, den er im Juli in der Summer-League in den USA beobachtete, kennenlernte und gestern im Training in den Niederlanden nur 36 Stunden nach der Landung in Deutschland erlebte. „Er ist auf Anhieb komplett dabei“, meinte Leibenath mit Blick auf die Blinddarmoperation, die der Linkshänder ohne Folgen überstanden hat. Ein Grund mehr, vom Collegespieler aus Minnesota zu schwärmen, der in seinen Augen ein „unglaublich guter Werfer ist und Zuckerpässe spielen kann“.

Keineswegs ein langes Gesicht zog Leo Niebuhr, auch wenn der neue „Lange“ beim Mannschaftstraining zugucken und sich auf Physiotherapie sowie ausgewähltes Gerätetraining beschränken musste. „Ich habe mich in der letzten Woche im Training gequält, aber nur 60 Prozent bringen können. Jetzt mache ich eine Woche Pause – dann geht es los“, versicherte der Ex-Braunschweiger, dem eine Sehnenentzündung oberhalb des linken Knies zu schaffen macht. Freilich nicht als Altlast, die Sorgen bereitet, sondern als Folge sehr intensiver individueller Vorbereitung auf sein Comeback in der Bundesliga nach weniger ergiebiger Zeit beim Zweitligisten in Karlsruhe.

Noch mit etwas gebremstem Schaum bringt sich Jan Rohdewald ins Teamtraining ein, um sein Knie nach einer Atroskopie während der Sommerpause („alles gut verlaufen“) nicht zu sehr zu belasten. Was der Routinier mit seiner Erfahrung als Dauerbrenner der Bundesliga zu steuern weiß.