Die erste Gewerbeschau nach mehr als 50 Jahren in Bippen war in aller Munde - nicht nur bei den Bürgern im Ort. Auch in Bersenbrück, Quakenbrück und anderswo rieb sich manch einer die Augen, wie ein so kleiner Ort eine so große Schau auf die Beine stellen konnte. Fast 10000 Besucher waren an zwei Tagen rund um das Ortland-Gelände zu Gast, wie der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Dietmar Plagge, berichtete. 5000 seien kalkuliert worden. Wenn am Ende nicht das große Plus in der Kasse blieb, so lag das daran, dass die Bippener ihre Schau professionell bewarben. Und das habe sich gelohnt, betonte Dietmar Plagge.