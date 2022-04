Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Frühjahrskick auf den Inseln 14.02.2002, 23:00 Uhr

Top-Reiseziel war im Jahr 2001 wieder die Heimat. -Dabei lagen gleichauf mit den bayerischen Bergen Ziele an der Nordsee auf dem zweiten Platz. Damit das auch in diesem Jahr so bleibt, rühren „Die Ost-friesen" auch in diesem -Frühjahr wieder die Werbetrommel. In der Geschäftsstelle der „Neuen Osna-brücker Zeitung" in der Hasestadt, Große Straße 17–19, stellen am 21. Februar von 10 bis 17 Uhr verschiedene -Anbieter aus der Region ihre Angebote vor.