Der Zufall wollte es, dass sie Finnen das Saarland näher brachte, eine Einladung nach Finnland annahm und schließlich ihr Herz an das Land im hohen Norden verlor. "Ich habe natürlich Finnisch gelernt so viel es ging. Da war ich richtig ehrgeizig", sagt sie heute - nach rund vierzig Jahren, in denen ihre Liebe für Land, Leute und Kultur niemals nachgelassen hat. Sogar ihre historische Examensarbeit widmete sie einem Thema der finnischen Geschichte.

Mögen die Bilder aus der Moskauer Tretjakow-Galerie auch von russischen Künstlern stammen. Vor allem eines der Gemälde ruft ihr die Stimmung in Finnland in das Gedächtnis zurück. Vor dem Bild "Schnee im September", das Igor Emmanuilowitsch Grabar 1903 malte, bleibt Jabs-Kiesler im Oberlichtsaal des Kulturgeschichtlichen Museums stehen. "Solche Holzhäuser gibt es auch in Finnland", erzählt sie versonnen, erinnert sich an das Licht, an die Wälder. Vor allem die Landhäuser an der finnischen Südküste entsprechen nach ihren Worten sehr genau der Darstellung Grabars.

Doch bei Finnland ist es für die Oberstudienrätin, die seit vielen Jahren Kommunalpolitik betreibt, nicht geblieben. Vor allem die russische Literatur hat es ihr angetan. "Dieses Haus im Schnee verbreitet genau die Stimmung der russischen Literatur, erzählt von den Personen aus Tschechows Dramen oder Puschkins Erzählungen", erzählt Jabs-Kiesler. In der Umgebung von Osnabrücks Partnerstadt Twer habe sie einen Landausflug "auf Puschkins Spuren" erlebt. Diese Stunden rufe ihr Grabars Bild wieder in Erinnerung.

Doch auch die Malweise hat es der Ratsfrau, die seit der Kommunalwahl dem Kulturausschuß vorsteht, richtig angetan. "Schauen Sie nur, wie schon der Maler die Schneewehen nachempfunden hat", sagt sie, geht ganz nah an das Bild heran und weist auf die Pinselschwünge im Deckweiß. Hinzu kommt das zarte Licht, das auf dem Laub der Bäume im Hintergrund des Bildes liegt. Vorn noch der kalte Schnee, hinten schon das Sonnenlicht und die belebte Natur - die eigentümliche Zweideutigkeit in der Stimmung dieses Gemäldes fasziniert Karin Jabs-Kiesler bei jedem erneuten Hinsehen.

Sie sieht die Naturdarstellung jedoch auch als Zeichen für das Rußland der damaligen Zeit. "Es gab einige Gärung im Lande", sagt sie und erinnert an die Revolution von 1905, die nur zwei Jahre nach der Entstehung des Gemäldes ausbrach. "Viele Menschen haben sich damals auf das Land zurückgezogen und die Entwicklung abgewartet", erzählt Jabs-Kiesler. Genau diese Situation habe der Künstler genau getroffen - übrigens ohne einen einzigen Menschen zu zeigen. Auf die Gegenwart von Hausbewohnern verweist nur der kleine Raum vor der Tür. Dort haben die Bewohner offensichtlich den Schnee von den Holzdielen gekehrt, um trockenen Fußes eintreten zu können.

So dezent dieses Bild auch sein mag - sein Schöpfer hat sich nicht nur mit den schönen Künsten bemüht. Denn der Maler Grabar (1871-1960) war selbst von 1913 bis 1925 Direktor der Tretjakow-Galerie und stand seit 1944 dem Institut für Kunstwissenschaft an der Akademie der Wissenschaften der UdSSR vor. Doch sein impressionistisches Schneebild zeigt das Rußland einer Natur fernab der großen Städte, ein Rußland, das zum Träumen einlädt. Karin Jabs-Kiesler versenkt sich jedes Mal aufs Neue in die magische Stimmung dieses Werkes.