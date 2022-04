Mit ihren schwungvollen Auftritten und sympathischem Lächeln präsentierten Anne, Selina und Nora die Frühjahrskollektion. Und die bestand aus einer ganz farbenfrohen Palette. Von zartem Rosa über Kiwigrün und Türkis bis hin zu hellsten Pastelltönen war so ziemlich alles in der Kleidungsauswahl dabei. '"'Die Mode ist vielfältig wie nie'"', betonte Klaus-Peter Roelvinck von der '"'Agentur für Mode und Präsentation'"' aus Wesel. Ihr Merkmal seien frische, helle Farben, die sich auch in der Herrenmode wiederfinden.

Der Schnitt erinnerte an vergangene Zeiten. Retro-Einflüsse zeichneten sich in den bereits bekannten Wickelröcken und -blusen ab, die in neuer Form den kommenden Trend mitbestimmen. Naturmaterialien wie Leinen wurden mit anderen Stoffen kombiniert, so dass sie eine glatte Struktur erhalten. Ein wichtiger Aspekt, der die Sommermode ausmacht und auch in die Herbsttrends übergeht, sind die dekorativen Details. Ob auf Hosen, Jacken oder Shirts, überall glitzerten und blinkten die Verzierungen dem Zuschauer entgegen.