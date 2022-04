Ziel des Mittelfeldspielers sei es, nach 2011 mindestens noch ein Jahr für Werder zu spielen. «Ich glaube nicht, dass ich mit Allofs über einen Drei- oder sogar Vierjahresvertrag verhandeln muss. Ein Jahr wäre in Ordnung, ich will gar nicht länger planen.» Damit scheint eine Rückkehr zu Alemannia Aachen endgültig vom Tisch. Der in Würselen in der Nähe von Aachen geborene Frings spielte bis 1994 für die Alemannia und hatte in der Vergangenheit auch den Wunsch geäußert, seine Karriere in seiner Heimat ausklingen zu lassen.

Derweil eckte Werders österreichischer Neuzugang Marko Arnautovic nur wenige Wochen nach seiner Verpflichtung erstmals an. Trainer Thomas Schaaf verdonnerte das 21 Jahre alte Offensivtalent im Trainingslager im österreichischen Bad Waltersdorf zu einem Straftraining. Der Sechs-Millionen-Neuzugang von Twente Enschede, der zuletzt an Inter Mailand ausgeliehen war, hatte eine Schiedsrichterentscheidung von Schaaf im Training nicht akzeptieren wollen und den Ball weggeschlagen. Schaaf ließ Arnautovic erst Liegestützen machen und schickte das Talent später zum Laufen von Strafrunden.

Zuvor hatte Frings in seinem Interview bereits deutliche Kritik an Arnautovic geäußert. «Marko ist technisch gut und schnell, hat aber auch eine eigenwillige Art, die er einen Tick weit ablegen muss - gerade in Bremen», sagte Frings über den Österreicher. «Er muss schauen, dass er weniger arrogant erscheint, das kommt in Bremen nicht so gut an», befand Frings über das Auftreten des 21-Jährigen.

In der Hängepartie um einen möglichen Wechsel von WM-Star Mesut Özil erhöhte der Werder-Kapitän den Druck auf seinen Teamkameraden. «Ich denke, für ihn und den Verein wäre es gut, bald Klarheit zu haben», sagte Frings. Offiziell beruft sich der von mehreren europäischen Clubs umworbene Özil auf seinen ebenfalls noch ein Jahr laufenden Vertrag in Bremen. Gleichwohl offenbarte Frings, dass Özil sehr wohl an einen sofortigen Wechsel denke. «Er sagt, dass er es noch nicht weiß und dass er sich gerade Gedanken macht, wie es mit ihm weitergeht.»

Bei einem Wechsel bis zum 31. August könnte Werder mit einer üppigen Ablöse im zweistelligen Millionenbereich rechnen. Im kommenden Jahr wäre Özil dagegen ablösefrei zu haben.