Friert die Hölle zu? 03.11.2006, 23:00 Uhr

November, die dunkle Jahreszeit hat wieder einmal gesiegt. Höllische Gedanken wabern unheilschwanger durch unsere Köpfe. Über Rutschgefahr und Winterreifen, Mehrwertsteuer und am schlimmsten von all den Dingen, an die man diesen November so denkt: Heizkosten, bei denen man sich frierend in der Hölle wähnt.