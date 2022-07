Wohl nur wenige Menschen sind so geeignet, den Diskurs voranzutreiben, wie die 1949 in Aachen geborene Frau, die ihren deutschen Vornamen nicht preisgeben will. Stattdessen nennt sie sich lieber Halima; übersetzt: die Geduldige, die Weise. Krausen stammt aus einer mütterlicherseits evangelischen, väterlicherseits katholischen Familie und fand als 13-Jährige zum Islam: '"'Die gegenseitigen Absolutheitsansprüche von Katholiken und Protestanten waren der Auslöser für meine Suche nach etwas, wo für beide Platz ist und darüber hinaus für andere Wege zu Gott.'"'

Mit 13 legte sie ihr Glaubensbekenntnis zum Islam ab. Sie begann noch während der Schulzeit Arabisch zu lernen, beschäftigte sich mit dem Koran und reiste später quer durch Europa und den Orient, um bei Gelehrten verschiedener Denkschulen zu lernen. 1982 kam Krausen nach Hamburg, um Islamwissenschaft, Theologie und Religionswissenschaft zu studieren. Außer Deutsch parliert sie auf Französisch, Türkisch, Arabisch, Russisch, Holländisch, Flämisch, Afrikaans, Dänisch, Schwedisch, Isländisch, Norwegisch, Latein und Urdu. Zuletzt hat sie Hebräisch gelernt, Spanisch und Italienisch versteht sie.

Diese Fähigkeiten kommen der Theologin zu Hilfe, wenn sie in der 400 Familien zählenden Gemeinde mit komplizierten Problemen konfrontiert wird. Die haben ihre Ursache meist in den verschiedenen islamischen Richtungen: '"'Meine Aufgabe ist es, Lösungen auszuknobeln.'"' Die Imamin ('"'Jemand, der vorne steht'"') ist in ihrer Hamburger Gemeinde seit 1996 nicht nur beratend und seelsorgerisch tätig, sie schließt auch Ehen und führt Regie über Bildungsprojekte.