In den Grußworten gestern Abend spielten die wechselvolle Geschichte der beiden Staaten, mehr aber die mittlerweile rund 15 Jahre währende Freundschaft der beiden Gemeinden und der Blick nach vorne eine wesentliche Rolle. Der Austausch zwischen dem Gymnasium Bad Iburg und der Vidurine Mokykla als der dortigen weiterführenden Schule hatte 1992 den Anfang genommen. '"'Jetzt wird das nachgeholt und besiegelt, was unsere Schulen miteinander verbindet'"', sagte Dr. Hans-Joachim Pöhling, Schulleiter des Bad Iburger Gymnasiums. Als '"'Motor der Partnerschaft'"' (Jurak) oder '"'Brückenbauer'"' (Pöttering) stand Werner Kiupel im Blickpunkt. Der damalige Studiendirektor am Gymnasium hatte seit seiner Flucht 1944 und nach der Unabhängigkeit der Republik Litauens 1992 erstmals seine Heimat im ehemaligen Memelland besucht und damit den Anfang der Partnerschaft zwischen den beiden Schulen im folgenden Jahr begründet.