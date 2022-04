Die zentrale Rolle von persönlichen Kontakten für die deutsch-französische Freundschaft und den Friedensprozess in Europa würdigte am Samstag in Harfleur der Bürgermeister der nordfranzösischen Stadt, François Guégan. Während eines Festakts aus Auslass der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags am 21. September 1979 forderte er besonders die Jugend auf, sich ihrer Rolle in der Verständigung der Völker und für die Erhaltung einer sozialen und gerechten Welt bewusst zu sein. Angesichts der vielen jungen Menschen, die die Bramscher Offiziellen nach Harfleur begleiteten, zeigte er sich optimistisch für eine weitere gedeihliche Entwicklung der Zusammenarbeit.