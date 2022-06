Inzwischen ist einiges geschehen. Reparaturmaßnahmen an der Fahrbahn und der angrenzenden Gosse gehören ebenso dazu wie eine neue Beschilderung. Im Umfeld der Schule gilt seit einigen Wochen (auf jeden Fall rechtzeitig zum Gewöhnen für das neue Schuljahr) im Bereich der Wilhelm-Busch-Schule in der Zeit von 7 bis 14 Uhr Tempo 30.

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung und eine Erleichterung“, sagt Middelberg-Handler. Sie fügt aber sofort hinzu, dass die Anlieger der Dammer Straße darauf hoffen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung für die gesamte Strecke zwischen Hauptstraße und Ortsendeschild eingeführt wird. In der September-Ortsratssitzung steht übrigens in Hunteburg das Thema „Straßen“ auf der Tagesordnung.

Während der Demonstration, in deren Verlauf Cord Lüesse, dem Leiter der Osnabrücker Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, mehr als 1000 Unterschriften übergeben worden waren, erfolgte ein Luftballonstart. Als Preis ausgesetzt war ein Besuch bei der Straßenmeisterei in Bohmte. Inzwischen steht fest: Zurückgeschickt wurden immerhin 29 Karten. Und sämtliche Kinder, deren Karten gefunden wurden, werden am Freitag, 29. August, einen Blick hinter die Kulissen der Straßenmeisterei werfen. Und nicht nur das. Angesagt ist ein richtiges Programm mit Kinderbelustigung und abschließendem Grillen.

Die Luftballons legten offenkundig beträchtliche Strecken zurück. Jedenfalls kamen etliche Karten aus dem bayerischen Raum, eine sogar aus Italien und eine von einer Frau mit Namen Clara Maria, die in Oakland (USA) daheim ist, die Karte aber in Süddeutschland gefunden hatte.