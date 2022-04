Kämmerer Stefan Lönker verdeutlichte, dass die positive Entwicklung auf Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und auf einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen sei. So konnte der Ansatz bei der Gewerbesteuer um 250000 Euro auf 950000 Euro angehoben werden, während beim Einkommensteueranteil mit Mehreinnahmen von 125400 Euro zu rechnen sei, so dass sich der Ansatz nunmehr auf 1,9 Millionen Euro beläuft.

Der ursprüngliche Plan sah im Verwaltungshaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von 150700 Euro vor, nun aber ist er mit einem Betrag von gut 7,75 Millionen Euro in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Das Volumen im Vermögenshaushalt verringerte sich um 101400 Euro auf jetzt gut eine Million Euro.

Erfreulich: Die Kreditaufnahme für Investitionen konnte um 163700 Euro reduziert werden und sank damit auf 478000 Euro, berichtete Lönker. Der Gesamtschuldenstand wird bis Jahresende auf rund 1,43 Millionen Euro ansteigen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 196 Euro entspricht.

Prüfungskosten

Bei den Veränderungen im Verwaltungshaushalt wies der Kämmerer unter anderem auf erhöhte Prüfungskosten, Gutachten und Gerichtskosten in Höhe von 10000 Euro hin, so dass dafür jetzt 25000 Euro ausgegeben werden müssen. Gründe sind das noch laufende Gerichtsverfahren in Sachen Kurbeitrag sowie die Kosten für die Organisationsuntersuchung. Des Weiteren ging Lönker auf die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Kindergarten Löwenzahn in Aschendorf ein, die mit 45000 Euro bezuschusst werden sollen. Hier werden Sanitärbereiche erneuert und neue Bodenbeläge verlegt. Zum Aufbau des Betriebskindergartens in der Schüchtermann-Klinik zahlt die Gemeinde ferner einen investiven Zuschuss in Höhe von 25000 Euro.

Für den Kreiselbau an der Kreuzung Hannoversche Straße/Frankfurter Straße erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 115800 Euro, führte Lönker weiter aus. Davon werden jeweils 50000 Euro in diesem und im nächsten Jahr gezahlt sowie der Restbetrag nach Vorlage des Verwendungsnachweises. Ob letztlich ein weiterer Kreisel im Bereich Hannoversche Straße/Auf der Stöwwe gebaut wird, hängt davon ab, ob auch dafür Zuschüsse fließen.