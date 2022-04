Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Fremdsprache eröffnet Chance 23.06.2005, 22:00 Uhr

Zum vierten Mal haben an den Berufsbildenden Schulen des Landkreises Osnabrück an der Brinkstraße Azubis im Ausbildungsberuf Chemielaborantin/-laborant erfolgreich an der KMK-Zertifizierung Fremdsprachen (Englisch) teilgenommen.