"Ich habe mich natürlich erst mal ziemlich geärgert", so der Außendienstmitarbeiter einer Handelsfirma in Sprockhövel bei Wuppertal. Denn in dem verschickten Umschlag waren Abrechnungen für den vergangenen Monat: Vor allem Hotelrechnungen und Benzinquittungen. Die hatten sich jedoch seltsamer Weise in zwölf Briefe verwandelt, die an ein Unternehmen am Ort adressiert waren. "Und während mein Umschlag ziemlich zerfetzt aussah, waren diese Poststücke säuberlich mit einer Maschine oder einem Messer geöffnet worden", so die Vermutung Pyreks.