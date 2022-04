Worauf freuen Sie sich am meisten in Washington?Auf die neue Aufgabe. Nach vier Jahren Moderation werde ich wieder das tun, was ich eigentlich gelernt habe, nämlich als Reporterin arbeiten. Raus aus dem Studio, rein ins Leben. Ich freue mich auch auf Land und Leute. Ich mag den Optimismus der Amerikaner und bin gespannt auf die Weite des Kontinents, die 5000 Kilometer zwischen Ost- und Westküste.

Wen oder was lassen Sie in Köln zurück, wen oder was nehmen Sie mit?Ich lass‘ auf jeden Fall erst mal meinen Lebensgefährten Sven Kuntze zurück. Der muss die nächste Zeit pendeln, was schwierig sein wird, weil er eine unheimliche Flugangst hat. Dann gebe ich meine Wohnung in Köln auf und lasse viele Freunde zurück. Das wird kein leichter Abschied.

In Washington gibt‘s zwei neue Leute. Der eine heißt George W. Bush, die andere Inka Schneider. Was hält die eine vom anderen?Durch den konservativen George W. Bush wird sich die Stimmung im Land verändern. Amerika beginnt, seine Weltmachtsansprüche stärker zu betonen. Nach einem Jahrzehnt wirtschaftlichen Aufschungs stehen die USA heute aber auch vor ökonomischen Schwierigkeiten. Für mich als Journalistin ist es interessant, diesen Wandel zu beobachten und zu sehen, wie der Präsident darauf reagiert.

Und was halten Sie persönlich von Bush?Ich bin bislang auf das angewiesen, was ich in den Medien sehe und lese, und die sind - wie sie wissen - überwiegend kritisch. Übrigens auch in den USA. Ein wirklich eigenes Bild kann ich mir erst vor Ort machen.

In den letzten Wochen haben die ARD-Verantwortlichen fieberhaft nach einer neuen Moderatorin für die ,,Tagesthemen" gesucht. Sie standen auf meiner Favoritinnenliste ganz oben. Wäre das nicht auch etwas für Sie gewesen?Danke für das Kompliment, aber die ARD hat mit Anne Will die denkbar beste Kandidatin gefunden. Ich wünsche ihr viel Glück..

Gabi Bauer hört auf wegen der Zwillinge, die sie erwartet. Hätten Sie sich an ihrer Stelle genauso entschieden?Ich finde ihre Entscheidung wirklich bemerkenswert und habe großen Respekt davor. Sie zeigt, dass eine Position, auch wenn sie noch so hoch renommiert ist, nicht alles ist. Kinder sind ein Geschenk. Ich glaube, wenn frau einiges erreicht hat im Leben - und das hat Gabi Bauer - dann kann sie dieses Geschenk genießen. Darüber hinaus bin ich sicher, dass wir Gabi Bauer nach der Babypause wiedersehen werden, wenn auch nicht bei den Tagesthemen.

Sind Frauen, was solche Entscheidungen angeht, nicht immer noch im Nachteil gegenüber Männern? Mir ist zumindest kein männlicher Fernsehmoderator bekannt, der wegen Kindern auf solch einen Job verzichtet hätte.Das stimmt. Kinder bedeuten fast immer einen Karriereknick. Aber viele Frauen in meinem Alter nehmen diesen bewusst in Kauf, weil ihnen Kinder irgendwann wichtiger sind als der Job. Männer sind da anders. Ich glaube, sie haben einen ausgeprägteren Machtinstinkt. Frauen wollen machen, das gilt auch für mich, Männer wollen Macht. Deshalb gibt es so viele Männer in Führungspositionen. Was den Frauen fehlt, ist der Wille dazu, nicht die Kompetenz. Frauen setzen meist andere Schwerpunkte im Leben. Aber unglücklicher sind sie dadurch nicht, oder? Inka Schneider......wurde am 11. Mai 1967 in Rüsselsheim geboren, wo sie auch aufwuchs und das Abitur machte. Sie studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin und begann 1992 ihr Volontariat beim WDR. Dort arbeitete sie zunächst als Reporterin und später auch als Moderatorin für die Kölner Lokalredaktion, bevor sie am 1. April 1997 die Moderation des ARD-Morgenmagazins übernahm - ein Job, für den sie am Nachmittag schlafen gehen und um Mitternacht aufstehen musste. Am 1. Juni tritt sie ihre neue Stelle als ARD-Korrespondentin in Washington an. Inka Schneider ist unverheiratet, wohl aber liiert mit ihrem WDR-Kollegen Sven Kuntze.