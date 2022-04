Reagiert hat auch die Stadtverwaltung. '"'Wir sind dazu verpflichtet, immer wieder zu überprüfen, wo wir noch Sparmöglichkeiten haben. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Osnabrück schuldig. Auch der Kulturbereich kann von diesen Bemühungen nicht ausgenommen werden'"', so Kultusdezernent Reinhard Sliwka und Stadtkämmerer Karl-Josef Leyendecker in einer gemeinsamen Erklärung. Beide bekräftigen, dass das unter der Überschrift '"'Vorschläge der Verwaltung!'"' aufgetauchte Papier mit möglichen Etatkürzungen bei verschiedenen Kultureinrichtungen nicht von der Verwaltung verfasst worden sei. Leyendecker: '"'Ich weiß nicht, wo es herkommt.'"'

Kulturausschussvorsitzender Ludwig Lanver (CDU) erklärte, dass Papier sei aus dem Arbeitskreis Finanzen der CDU/FDP-Gruppe hervorgegangen und dort bereits vor einem Dreivierteljahr diskutiert worden. Am Dienstag vergangener Woche sei es dann dem Arbeitskreis Kultur der Mehrheitsgruppe vorgestellt worden. Es handele sich um eine '"'Diskussionsgrundlage'"', auf der er mit den Vertretern der Kultureinrichtungen sprechen wolle. Lanver weiter: '"'Zum Ursprung des Papiers kann ich nichts sagen.'"'

'"'Einen schlimmeren Schlag hätten uns alle Mitkonkurrenten für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2010 zusammen nicht versetzen können'"', beurteilen Ulrich Hus, SPD-Fraktionsvorsitzender, und Lotte Schwanhold, Kulturausschussmitglied, die Kürzungsvorschläge. Auch der Kulturetat müsse einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung leisten, ohne allerdings Substanz zu vernichten.

'"'Es kommt einem Affront gegenüber dem Kulturdezernenten und der -verwaltung ziemlich nahe, was da jetzt unausgegoren auf den Tisch gelegt wurde'"', so Grünen-Fraktionsvorsitzender Michael Hagedorn und der kulturpolitische Sprecher der Partei, Jens Meier. Es bleibe zu hoffen, dass sich der Sachverstand durchsetze, aber so Hagedorn und Meier weiter, '"'für manche Leute können offensichtlich auch die Bretter vor dem Kopf die Welt bedeuten'"'. (Siehe auch Kultur Regional.)