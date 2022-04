Mit der Umfrage, die vom Kultusministerium gefordert wird, soll der Bedarf nach einer Gesamtschule abgefragt werden. Der Schulträger, mithin der Landkreis Osnabrück, wird gemeinsam mit der Gemeinde aber auch in Abstimmung mit der Landesschulbehörde diesen Fragebogen erarbeiten. Als ein mögliches Muster für die Befragung in der Kirschgemeinde verweist Wittke auf eine Befragung, die der Landkreis Schaumburg durchgeführt hat und die als Muster auch den Befürwortern einer Gesamtschule an der Käthe-Kollwitz-Schule in Osnabrück dient.