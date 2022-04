Grund genug für die forsche Gerichtsmedizinerin Jordan Cavanaugh (Jill Hennessy), eigenmächtige Ermittlungen anzustellen. Erst recht, als der dubiose FBI-Agent Drew Haley den Fall zu seiner persönlichen, geheimen Chefsache erklärt. Wie gut, dass unsere Titelheldin den schmierigen Sensationsjournalisten Flynn für ihre Zwecke einspannen kann. Da bedarf es nach ein paar Recherchen nur noch wenig ,,Überzeugungsarbeit", um Seite an Seite mit dem FBI-Profiler die Suche nach dem brutalen ,,Totengräber" aufzunehmen. Aber die zackige Jordan wäre nicht sie selbst, wenn nicht auch der FBI-Mann bald ins Visier ihrer Verdächtigungen geraten würde...

Der extrem spannende Zweiteiler ,,Lebendig begraben" (Teil zwei nächsten Dienstag) ist selbst für diese außergewöhnliche Serie bemerkenswert. Unterstützt von einem hervorragenden Soundtrack mit der Musik aus dem Iggy Pop-Album ,,Beat Em Up", ist dieser Fall der ideale Einstieg für alle, die ,,Crossing Jordan" bislang verpasst haben.

,,Sex and the City"-Freunde dürften ohnehin einschalten. Kein geringerer als ,,Mr. Big" Darsteller Chris Noth spielt hier den fadenscheinigen FBI-Agenten. Das erinnert fast an alte Zeiten, als Hauptdarstellerin Jill Hennessy und Chris Noth noch gemeinsam für die Serie ,,Law & Order" vor der Kamera standen.