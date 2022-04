Aus dem Fonds soll der städtische Anteil an Kauf und Sanierung des stadtbildprägenden Quakenbrücker Bahnhofsgebäudes unterstützt und der Bahnhofsfonds mit den Mehrerlösen aus dem Verkauf städtischer Immobilien, den Zuwendungen übergeordneter kommunaler Gebietskörperschaften, öffentlicher Einrichtungen, öffentlicher und privater Stiftungen sowie mit Zuwendungen von Firmen und privaten Spendern angefüllt werden. Martin Lampe zeigte sich zuversichtlich, in zwei bis drei Jahren ein ganz anderes Bild am Quakenbrücker Bahnhof vorzufinden.

Während Rainer Mock von klaren und deutlichen Forderungen der SPD in der Vergangenheit sprach und der Meinung war, dass die Bürger bereits vor Jahren beim Bahnhofsfest mit den Füßen abgestimmt haben, erkannte er auch an: „Wir sind jetzt in bestimmten Dingen nicht mehr weit auseinander.“ Auch Andreas Maurer sah Handlungsbedarf.

Erst die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ und die Tatsache, dass die Stadt nur noch ein Drittel der Kosten tragen müsse, habe es der Stadt, die nicht auf Rosen gebettet ist, ermöglicht, selbst als Käufer aufzutreten, merkten Birgitt Götting und Martin Lampe an.