Die Gründung sei erfolgt, weil man die Zukunft der Vereine darin sehe, sich im sozialen Bereich und der Integration zu engagieren, betonte Rüdiger Berg. Der Zweck des Vereins kommt auch in der Satzung zum Ausdruck: Es geht darum, sich vorrangig mit dem Medium Sport unter Ausnutzung aller Vernetzungsmöglichkeiten um Menschen zu kümmern, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind.

Bereits angelaufen ist ein Projekt für fußballbegeisterte Mädchen der Jahrgänge 1996 bis 1998. Schnuppertrainingseinheiten werden immer am Freitag von 15 bis 16 Uhr in der Sporthalle der Hasetalschule angeboten. Mädchen der Jahrgänge 1990 bis 1995 können sich der bestehenden Mädchenmannschaft anschließen. Sie trainiert ebenfalls immer am Freitag von 16 bis 17 Uhr. Im Aufbau begriffen sind Abteilungen für Futsal, Hockey und Faustball.

Neben den Aktivitäten im sportlichen Bereich will man auch in die Planung für Freizeitaktivitäten für die Quakenbrücker Kids einsteigen. Gedacht ist zum Beispiel an eine Fahrt zum Dinosaurierpark Münchhagen im April sowie im Mai die Beteiligung am Ortsteilfest. Vorgesehen ist auch die Übernahme der Gestaltung des Rahmenprogramms verschiedener Events anderer Vereine.

Für März ist ein Kindergartenspieltag in Vorbereitung. Der Überschuss dieser Veranstaltung soll jeweils zur Hälfte gemeinnützigen Organisationen aus Quakenbrück und dem Landkreis zur Verfügung gestellt werden. In einer angestrebten engen Kooperation mit Kindergärten soll dieser Tag zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung gemacht werden.

Verein für Sport und Soziale Arbeit Niedersachsen e.V.