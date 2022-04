Der Kampmann-Föhn zur minutenschnellen Ganzkörpertrocknung von Pferden ist inzwischen in vielen professionellen Reitställen im täglichen Einsatz, so zum Beispiel bei dem in Emsbüren ansässigen Deutschen Meister der Dressur, Rudolf Zeilinger. Auch ausländische Pferdefreunde nutzen diese originelle Erfindung von Kampmann schon. Ein Exemplar wurde sogar nach Russland geliefert.