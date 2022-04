Er ließ sich von dem in Paris damals beliebten Dienstmädchenroman, der in Fortsetzungen erschien, inspirieren. Dabei hat Max Ernsts recycelte Materialschlacht, die sich aus den Bildern zahlreicher Magazine, Bücher und anderer Drucksachen speist, weniger Erbauliches als Schockierendes, Traumatisches und Unheimliches zu bieten.

Diese kleine Szene findet sich in dem berühmten Collageroman „Une semaine de bonté“, („Eine Woche der Güte“) des Surrealisten Max Ernst (1891–1976). Der Roman erschien erstmals 1934 in Paris und besteht aus fünf Heften mit insgesamt 182 Collagen, die nach den Wochentagen gegliedert sind. Max Ernst lehnt sich dabei sowohl an die Schöpfungsgeschichte an als auch an eine ganz weltliche Publikationsweise.

Die Hamburger Kunsthalle zeigt jetzt 184 Originalcollagen aus der „Semaine de bonté“. Erstmals seit 1936 sind sie wieder öffentlich zu sehen. Entscheidender Motor für diese Präsentation ist der Max-Ernst-Experte und Kunsthistoriker Werner Spies. Erst durch die Präsentation der Originalcollagen wird die Arbeitsweise von Max Ernst offengelegt.

Ein Vogelmensch schleppt eine in Tücher gehüllte Gestalt durch den Wald. Ein Bote mit Drachenflügeln überbringt einen unheilvollen Brief, beobachtet von einem Chinesen mit Schlange. In einem Salon kniet eine geistesabwesende, geflügelte Frau vor einem Toten, umringt von einer erregten Personengruppe, am Boden schlängeln sich listige Marderhunde. Das rationale Denken wird hier ausgeschaltet und die Inspiration aktiviert – ein Leitgedanke des Surrealismus. Unter Experten gilt Max Ernsts Collageroman als eines seiner Hauptwerke.

Der beunruhigende Bilderkosmos von Max Ernst lässt sich auch vor dem Hintergrund der politischen Lage in Europa im Jahr 1934 lesen. Ernst lebte damals in Paris und beobachtete die Schreckensherrschaft von Franco in Spanien und Hitler in Deutschland mit Sorge und Abscheu.