Die in dieser Woche angelaufene Qualifizierung für Teilzeitbeschäftigte, die in dieser Form bislang einmalig für den Bereich des hiesigen Arbeitsamtes ist, habe Modellscharakter, sagte Projektvermittler Hubert Veenker vom Arbeitsamt Papenburg. So biete das BNW als Träger des dreimonatigen Kurses flexible Schulungszeiten für die Teilnehmer zwischen 8 und 18 Uhr an. Die Kernzeiten lägen dabei an den Vormittagen zwischen 8 bis 12 Uhr sowie nachmittags im Bereich 14 bis 18 Uhr. Die Unterrichtung in den Räumlichkeiten des BNW orientiere sich dabei schon an den späteren betrieblichen Arbeitszeiten der Teilzeitbeschäftigten.