Das zweite Spiel im Uleb-Cup steht an, wovon am Samstag noch keine Rede war, denn das Grenzduell hatte Inhalt genug. Vor allem Fans, denn sage und schreibe 3000 der 5000 ließen ihr Herz für die Quakenbrücker schlagen. „Ein Lob an unsere Zuschauer. Am Samstag und am Dienstag zu Hause und dann heute hier – das ist schon eine große Leistung“, meinte Trainer Chris Fleming, der ohnehin angetan war vom Gang nach Halle. „Paderborn hat einen sehr großen Schritt gemacht, das Spiel hierher zu verlegen“, denn hier sei eine „Superhalle auch für die Artland Dragons“. Für den Amerikaner war die Atmosphäre „sehr, sehr gut“, um festzustellen: „Basketball in Deutschland sollte in solchen Stadien stattfinden.“ Einen Zusatz mit Blick auf seinen Kollegen Douglas Spradley konnte sich Fleming natürlich nicht verkneifen, denn es sei weniger nett, in der Halle am Maspernplatz in Paderborn zu spielen. „Daran haben wir schlechte Erinnerungen aus der letzten Saison.“

Klar, dass Spradley von der Atmosphäre auch sehr angetan war, allerdings nicht von der Tatsache, nach den Spielen gegen Bonn und Berlin nun auch gegen Quakenbrück hier verloren zu haben. Allerdings sei es für ihn hier neutral, so dass sein Team keinen Heimvorteil gehabt habe. Dabei sorgte der Coach für ein Novum, denn sein Team begann die zweite Halbzeit ohne ihn, stellte also auch die erste Fünf von sich aus auf. Zufall oder Absicht? „Ein bisschen Absicht.“ Er habe „zu viel geredet“, den „längeren Weg“ im Stadion nicht treffend eingeschätzt, doch die Mannschaft habe „die richtige erste Fünf“ aufgestellt und damit bewiesen, dass sie selbstständig wird.

Zum Glück friedlich ging ein „Zusammentreffen“ von Fans auf der Tribüne aus: Aus Berlin war ein halbes Dutzend Anhänger von Alba nach Halle gereist, um in alter Freundschaft die Dragons zu unterstützen, dann zu Kumpels mit nach Quakenbrück für die Nacht und von dort am Sonntag zum Alba-Spiel nach Bremerhaven zu fahren. Als die Berliner nichts ahnend mit der Alba-Fahne eine Ehrenrunde auf halber Ranghöhe laufen wollten, stellten ein paar Unverbesserliche im Paderborner Block ihre Trommeln und mehr quer in den Weg, doch die Gäste ließen sich nicht provozieren.

Zu einem Erlebnis wurde der Ausflug nach Halle auch für Manager Marko Beens, der eine „sehr schöne Atmosphäre“ und eine „Superstimmung“ spürte bei „gefühlten Dreivierteln der Fans aus Quakenbrück“. Mit dieser tollen Resonanz habe er nun „eine Ausrede weniger“ bei der Diskussion darüber, auch mal ein Heimspiel (oder mehr) ins Gerry-Weber-Stadion zu verlegen. Für Beens zählen in erster Linie das Heimrecht mit dem wertvollen Heimvorteil, den man dann abgäbe, sowie die tolle Nähe der Fans in der Artland-Arena und die Fans selbst. Knapp 50 Prozent der Dauerkartenkunden seien direkt aus Quakenbrück und etliche aus näherer Umgebung, denen man nicht einfach eine Fahrt nach Halle aufzwingen könne. „Die Wirtschaftlichkeit ist eine andere Hausnummer“, meinte Beens, der zumindest mal mit dem Weber-Management sprechen will – „nicht um jeden Preis“.

Im Hinterkopf schwebt noch immer die Idee, entweder die Artland-Arena zu erweitern, was in der kleinen Lösung wenig Platz und noch mehr Enge brächte, und in der größeren teuer und in Bezug auf Machbarkeit noch unklar sei. Die Alternative heißt monofunktioneller Neubau für 5000 Zuschauer, was eine Geldfrage sei.