Intern und extern wird natürlich alles getan, um das Abenteuer als Erlebnis sowie Genuss zu empfinden und nicht im herkömmlichen Sinne mit negativem Beigeschmack, sprich vorbereitet und ausgerüstet, wie es sich für einen Erstligisten mit Perspektivansprüchen gehört. Teil eins ist zu einem Großteil absolviert, ehe in diesen Tage der erste Schweiß bei den Spielern mit Lauf- und Krafttraining fällt, denn Manager Marko Beens hat sage und schreibe mehr als 180 Meter an Bandenwerbung für die neue ,,Artland-Arena“ verkauft.

,,Und das weitgehend nebenbei, während sich andernorts darum eine Person komplett kümmert“, sagt Beens, was gleichermaßen für das Interesse an den ,,Drachen“ im Neuland Bundesliga sowie für das Engagement des Managers spricht. Exakt 87 Meter Bandenwerbung wurden allein rund um die eigentliche Spielfläche verkauft, davon zehn Meter als Festwerbung sowie 77 Meter in Rotobanden, wie wechselnde Werbeflächen bezeichnet werden. In diesen Vorrichtungen ,,verstecken“ sich oftmals drei bis zu maximal acht verschiedene Firmenlogos, die in einem fest gelegten Takt abwechselnd gezeigt werden und ins Auge fallen.

Entsprechend sind die Banden in der neuen ,,Arena“ als künftige Spielstätte der ,,Drachen“ laut Beens ,,bis auf wenige teure Flächen ausverkauft“, was auch für die Attraktivität sowie die Neugier nach dem souveränen Triumphzug der Quakenbrücker Korbjäger durch die 2. Liga in das Oberhaus spricht.

Teil zwei der Vorbereitung läuft in der Geschäftsstelle sowie hinter den Kulissen weiter in Bezug auf Kartenservice sowie vieles mehr rund um den Spielbetrieb, der am 12. Oktober mit dem Auftritt bei Brandt Hagen beginnt. Mit dem Druck der Karten wartet das Management so lange wie möglich, sofern sich für die Tickets noch ein besonders interessierter Sponsor findet bzw. die Basketball-Bundesliga (BBL) einen neuen Namensgeber nach dem vertraglich absehbaren Ausstieg des Bekleidungskonzerns s.Oliver präsentiert. Entsprechende Gespräche laufen auf Hochtouren.

Auf Touren läuft auch die sportliche Vorbereitung als Teil drei im Gesamtkonzept der ,,Drachen“. Dem Einstieg am Dienstag und Mittwoch folgte gestern Abend, nachdem Trainer Chris Fleming sein sportliches Konzept erläutert hatte, das erste gemeinsame Essen des Teams im ,,Kartoffelhaus“ vor einer weiteren Mixtur aus Lauf-, Konditions- und Krafttraining bis Samstag. In der nächsten und übernächsten Woche stehen jeweils Basketball und Kondition auf dem Plan vor einem ersten internen Test bei den EWE Baskets Oldenburg, bevor die Quakenbrücker nach einer weiteren Woche daheim am 6. September gegen die Magics Düsseldorf testen wollen und danach für eine Woche ein Trainingslager vor den Toren von Prag mit drei Spielen gegen tschechische Erstligisten aufschlagen.

Bis zum 20. September müssen sich die Fans hierzulande gedulden, bevor sie das neue Team erstmals in einem Test gegen Landstede Zwolle/Niederlande in der ,,Arena“ erleben. In der letzten Phase der Vorbereitung stehen weitere Vergleiche mit Braunschweig, Bonn und anderen Teams an.