Die Sitzung begann mit einer Würdigung des im September verstorbenen Ersten Stadtrats. "Die letzten Wochen waren schwer. Wir vermissen ihn sehr", hatte Bürgermeisterin Liesel Höltermann zu Beginn betont. Gruns Platz blieb leer, ein Blumenstrauß erinnerte an den bei allen Parteien geschätzten Verwaltungsfachmann.

Als ältestes Ratsmitglied hatte Wilhelm Berkemeyer dann die Sitzung eröffnet. "Drei Tagesordnungspunkte, das ist für einen Altersvorsitzenden gerade noch machbar", meinte er. Der CDU-Frationsvorsitzende Jürgen Kiesekamp schlug dann Roswitha Brinkhus (SPD) als neue Ratsvorsitzende vor. Sie wurde einstimmig gewählt. 24 Tagesordnungspunkte hatte sie da noch in öffentlicher Sitzung abzuwickeln. Neue Geschäftsordnung, neue Hauptsatzung, Benennung von Vertretern für die verschiedenen Vereine und Instituionen, an denen die Stadt beteiligt ist, und schließlich Bildung und Besetzung der Fachausschüsse, in denen der Rat seine Entscheidungen vobereitet - Pflichtstoff mit Langzeitwirkung, der dank guter Vorbereitung zügig abgewickelt wurde.

Nicht zur Wahl stand bei dieser Sitzung die Bürgermeisterin Liesel Höltermann, die ja am 10. September gewählt worden ist. Sie wurde in der Sitzung durch Helmut Bei der Kellen vereidigt. Er bescheinigte der Bürgermeisterin, das "Schiff Bramsche auch bei rauem Wind auf Kurs" gehalten zu haben. Probleme hatte sie nur mit den vielen Blumensträußen, die es danach gab: Nach einem Sturz hatte sie sich einen Bruch am linken Arm zu gezogen.