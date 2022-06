Glandorf wurde im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Beinker, Vennermoor, in den Ruhestand verabschiedet. Zuständig dafür: der Wasserverband Wittlage in Person des Verbandsvorstehers Helmut Wilker. Der Wasserverband war allerdings keineswegs von Anfang an Arbeitgeber des frischgebackenen Rentners. Er stammt aus Hitzhausen, absolvierte eine Ausbildung zum Landwirt, arbeitete in der Baumschule Hegge und trat am 1. Februar 1979 in die Dienste der Gemeinde Ostercappeln - als Klärwärter, der zuständig für die Anlagen in Ostercappeln und Venne war. Am 1. Januar 1994 übernahm er die Leitung der Zentralkläranlage in Schwagstorf (damals noch in Regie der Gemeinde) und übte die gleiche Funktion ab 2002 für den Wasserverband Wittlage aus. Nicht unerheblich in dem Beruf: Eine ständige Dienstbereitschaft musste gegeben sein - auch nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen.